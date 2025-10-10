« Je ne souffrirai plus de la faim » : l'espoir renaît à Gaza après l'accord de cessez-le-feu

« Ce qui me rend encore plus heureuse, c’est que je ne souffrirai plus de la faim ». A l’image de Sara, les enfants palestiniens ont laissé éclater leur joie après l’annonce de l’accord de cessez-le-feu à Gaza, qui leur donne « l’impression de revivre ».



Lire l'article complet