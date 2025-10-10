Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Crise politique en France : Emmanuel Macron a-t-il détourné les institutions ?

par Wassim Tayssir, Doctorant en science politique, Université de Montréal
La France connaît sans doute sa plus grave crise institutionnelle depuis l’instauration, en 1958, de sa Constitution. Le président Emmanuel Macron n’est pas étranger à la situation.La Conversation


© La Conversation -
