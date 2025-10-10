Nobel de la paix à Maria Corina Machado : l’ONU salue un prix pour les aspirations démocratiques des Vénézuéliens

Alors que le prix Nobel de la paix a été attribué, vendredi 10 octobre à Oslo, à l’opposante vénézuélienne Maria Corina Machado, l’ONU s’est félicitée de cette récompense, qui constitue un message clair en faveur de la démocratie et du respect de l’État de droit au Venezuela.



