Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

La Fête de la science 2025 met toutes les intelligences à l'honneur

par Laurent Bainier, Directeur de la rédaction The Conversation France, The Conversation
Il est entre parenthèses mais il donne tout son sens au thème. En ajoutant un « s » au thème de son édition 2025, la Fête de la science (dont The Conversation est cette année encore partenaire) nous propose d'explorer toutes les formes d'intelligence.

Dans notre dossier spécial, vous trouverez donc aussi bien des articles sur l'IA, sur l’intelligence…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
