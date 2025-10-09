Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Gaza : l’ONU dévoile un plan d'aide d’urgence après l’accord de cessez-le-feu

Après deux ans de guerre à Gaza, l'ONU veut croire à un tournant, au lendemain de l’annonce d’un accord de cessez-le-feu. « Nous avons attendu près de 799 jours, faisons en sorte que ce jour de réussite compte vraiment », a déclaré jeudi Tom Fletcher, chef de l’humanitaire de l’organisation, pour qui le plan de paix américain consacre le « rôle de l’ONU au cœur de la réponse humanitaire ».


© Nations Unies -
