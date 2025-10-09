Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Ukraine : déminage, énergie, anciens combattants… ce que fait le PNUD sur le terrain

Alors que la guerre fait des ravages en Ukraine depuis le déclenchement de l’invasion russe de grande ampleur il y a plus de trois ans et demi, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) apporte son aide dans les domaines de la gouvernance, du déminage et de l’économie.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Darfour : une mosquée et le dernier hôpital d'El Fasher frappés par une attaque sanglante
~ Gaza : l’ONU dévoile un plan d'aide d’urgence après l’accord de cessez-le-feu
~ Un robot m’a pris mon stage : l’impact de l’IA sur l’entrée des jeunes dans le monde du travail
~ Le marketing viral du chocolat de Dubaï
~ De Byzance à nos tables : l’étonnante histoire de la fourchette, entre moqueries, scandales et châtiment divin
~ Pénuries, marges en berne, diversification difficile… Pourquoi les pharmacies françaises vacillent
~ Népal : La génération Z prend la rue et réinvente la contestation
~ Le genre sous algorithmes : pourquoi tant de sexisme sur TikTok et sur les plateformes ?
~ L’intelligence, un concept aux multiples facettes
~ Les défis du réarmement de l’Europe : réveil stratégique ou chaos organisé ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter