Ukraine : déminage, énergie, anciens combattants… ce que fait le PNUD sur le terrain

Alors que la guerre fait des ravages en Ukraine depuis le déclenchement de l’invasion russe de grande ampleur il y a plus de trois ans et demi, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) apporte son aide dans les domaines de la gouvernance, du déminage et de l’économie.



Lire l'article complet