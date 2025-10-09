Tolerance.ca
Le marketing viral du chocolat de Dubaï

par Anne Parizot, Professeur des universités en sciences de l'information et de la communication émérite, Université Bourgogne Europe
Une tablette de chocolat artisanal, née à Dubaï et popularisée sur TikTok, est devenue en quelques mois un phénomène mondial. Plus encore qu’un produit, c’est un nom qui fait vendre.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
