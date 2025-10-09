Tolerance.ca
L’intelligence, un concept aux multiples facettes

par Romuald Blanc, MCU-Psychologue clinicien, Université de Tours
Le concept d’intelligence continue à échapper au consensus scientifique. Pourtant, depuis plus de cent vingt ans, divers modèles ont été élaborés pour tenter d’en cerner les contours. Voici les plus importants d’entre eux.La Conversation


© La Conversation
