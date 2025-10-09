Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Santé mentale : en finir avec la stigmatisation des troubles psychiques

par Thibault Jaubert, Chercheur post-doctoral en psychologie sociale et de la santé, Université Savoie Mont Blanc; Université Paris Cité
Annique Smeding, Professeure des universités en psychologie sociale, Université Savoie Mont Blanc
Arnaud Carre, Professeur des Universités, Psychologue, Université Savoie Mont Blanc
Comment lutter contre les stéréotypes et les discriminations qui ciblent les personnes concernées par la dépression, la schizophrénie ou d’autres troubles en santé mentale ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Le marketing viral du chocolat de Dubaï
~ De Byzance à nos tables : l’étonnante histoire de la fourchette, entre moqueries, scandales et châtiment divin
~ Pénuries, marges en berne, diversification difficile… Pourquoi les pharmacies françaises vacillent
~ Népal : La génération Z prend la rue et réinvente la contestation
~ Le genre sous algorithmes : pourquoi tant de sexisme sur TikTok et sur les plateformes ?
~ L’intelligence, un concept aux multiples facettes
~ Les défis du réarmement de l’Europe : réveil stratégique ou chaos organisé ?
~ Décoloniser les pratiques scientifiques : le cas du désert d’Atacama au Chili
~ Israël/TPO. Le cessez-le-feu doit ouvrir la voie à la fin de l’occupation illégale, de l’apartheid et du génocide
~ Le chef de l’ONU appelle Israël et le Hamas à « respecter pleinement » les termes du plan de paix américain
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter