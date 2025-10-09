Santé mentale : en finir avec la stigmatisation des troubles psychiques
par Thibault Jaubert, Chercheur post-doctoral en psychologie sociale et de la santé, Université Savoie Mont Blanc; Université Paris Cité
Annique Smeding, Professeure des universités en psychologie sociale, Université Savoie Mont Blanc
Arnaud Carre, Professeur des Universités, Psychologue, Université Savoie Mont Blanc
Comment lutter contre les stéréotypes et les discriminations qui ciblent les personnes concernées par la dépression, la schizophrénie ou d’autres troubles en santé mentale ?
Lire l'article complet
© La Conversation
- jeudi 9 octobre 2025