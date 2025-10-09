Israël/TPO. Le cessez-le-feu doit ouvrir la voie à la fin de l’occupation illégale, de l’apartheid et du génocide

par Amnesty International

En réaction à l'annonce de l'accord entre Israël et le Hamas sur la première phase d'un cessez-le-feu, qui comprendrait l'ouverture immédiate de cinq points de passage permettant l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, la libération rapide de tous les Israélien·ne·s et autres ressortissants encore en vie retenus en otage à Gaza en […]



