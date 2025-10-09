Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Israël/TPO. Le cessez-le-feu doit ouvrir la voie à la fin de l’occupation illégale, de l’apartheid et du génocide

par Amnesty International
En réaction à l’annonce de l’accord entre Israël et le Hamas sur la première phase d’un cessez-le-feu, qui comprendrait l’ouverture immédiate de cinq points de passage permettant l’entrée de l’aide humanitaire dans la bande de Gaza, la libération rapide de tous les Israélien·ne·s et autres ressortissants encore en vie retenus en otage à Gaza en […] The post Israël/TPO. Le cessez-le-feu doit ouvrir la voie à la fin de l’occupation illégale, de l’apartheid et du génocide   appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Le marketing viral du chocolat de Dubaï
~ De Byzance à nos tables : l’étonnante histoire de la fourchette, entre moqueries, scandales et châtiment divin
~ Pénuries, marges en berne, diversification difficile… Pourquoi les pharmacies françaises vacillent
~ Népal : La génération Z prend la rue et réinvente la contestation
~ Le genre sous algorithmes : pourquoi tant de sexisme sur TikTok et sur les plateformes ?
~ L’intelligence, un concept aux multiples facettes
~ Les défis du réarmement de l’Europe : réveil stratégique ou chaos organisé ?
~ Décoloniser les pratiques scientifiques : le cas du désert d’Atacama au Chili
~ Santé mentale : en finir avec la stigmatisation des troubles psychiques
~ Le chef de l’ONU appelle Israël et le Hamas à « respecter pleinement » les termes du plan de paix américain
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter