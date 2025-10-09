Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Écrire à la main et faire des pauses aide à mémoriser

par María del Valle Varo García, Research assistant professor, Universidad de Deusto
Le cerveau obéit à ses propres règles : écrire à la main stimule davantage les neurones que taper au clavier, et les vraies pauses favorisent la mémorisation.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Le marketing viral du chocolat de Dubaï
~ De Byzance à nos tables : l’étonnante histoire de la fourchette, entre moqueries, scandales et châtiment divin
~ Pénuries, marges en berne, diversification difficile… Pourquoi les pharmacies françaises vacillent
~ Népal : La génération Z prend la rue et réinvente la contestation
~ Le genre sous algorithmes : pourquoi tant de sexisme sur TikTok et sur les plateformes ?
~ L’intelligence, un concept aux multiples facettes
~ Les défis du réarmement de l’Europe : réveil stratégique ou chaos organisé ?
~ Décoloniser les pratiques scientifiques : le cas du désert d’Atacama au Chili
~ Santé mentale : en finir avec la stigmatisation des troubles psychiques
~ Israël/TPO. Le cessez-le-feu doit ouvrir la voie à la fin de l’occupation illégale, de l’apartheid et du génocide
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter