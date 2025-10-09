Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Lorsque des personnes sont déplacées à cause du changement climatique, quels sont leurs droits ?

par Amnesty International
Le changement climatique est une urgence mondiale qui concerne chaque être humain sur cette planète. Cependant, ses conséquences touchent certaines personnes plus durement que d’autres.  Les habitant·e·s de pays à revenu faible ou intermédiaire, de zones côtières, de vallées fluviales, de zones de faible altitude et d’États insulaires sont en première ligne de la crise. […] The post Lorsque des personnes sont déplacées à cause du changement climatique, quels sont leurs droits ? appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Au Togo, les autorités brandissent la menace d'une plus grande censure du discours en ligne
~ Comment le plastique est devenu incontournable dans l’industrie agroalimentaire
~ COP30 : Comment éviter que le plastique ne devienne le canot de sauvetage de l’industrie pétrolière ?
~ Un félin au bord l'extinction : comment sauver les derniers guépards du Nord-Ouest africain
~ Au Togo, juste un clic sous une publication peut conduire en prison
~ Une universitaire militante ouïghoure poursuivie en justice en France pour avoir critiqué Pékin
~ Le père d'un otage à Gaza appelle à la fin de la guerre et à une solution à deux États
~ Le temps presse pour retrouver les centaines de milliers de personnes disparues en Syrie
~ Derrière les barreaux, la paix : le combat de « Kemi » pour la dignité des prisonniers congolais
~ Haïti : un nombre « sans précédent » d’enfants déplacés par la violence
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter