Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Comment le plastique est devenu incontournable dans l’industrie agroalimentaire

par Mathieu Baudrin,, Sociologue sciences et des technologies, Direction Sciences sociales, économie et société, Anses, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses)
Baptiste Monsaingeon, Maître de conférence en sociologie, Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA)
Bernadette Bensaude-Vincent, Philosophe, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Des serres aux emballages, le plastique a façonné l’industrie agroalimentaire. Pour en sortir, il est intéressant de se pencher sur les leçons du début du XXᵉ siècle.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Au Togo, les autorités brandissent la menace d'une plus grande censure du discours en ligne
~ COP30 : Comment éviter que le plastique ne devienne le canot de sauvetage de l’industrie pétrolière ?
~ Un félin au bord l'extinction : comment sauver les derniers guépards du Nord-Ouest africain
~ Au Togo, juste un clic sous une publication peut conduire en prison
~ Une universitaire militante ouïghoure poursuivie en justice en France pour avoir critiqué Pékin
~ Lorsque des personnes sont déplacées à cause du changement climatique, quels sont leurs droits ?
~ Le père d'un otage à Gaza appelle à la fin de la guerre et à une solution à deux États
~ Le temps presse pour retrouver les centaines de milliers de personnes disparues en Syrie
~ Derrière les barreaux, la paix : le combat de « Kemi » pour la dignité des prisonniers congolais
~ Haïti : un nombre « sans précédent » d’enfants déplacés par la violence
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter