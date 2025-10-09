Comment le plastique est devenu incontournable dans l’industrie agroalimentaire
par Mathieu Baudrin,, Sociologue sciences et des technologies, Direction Sciences sociales, économie et société, Anses, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses)
Baptiste Monsaingeon, Maître de conférence en sociologie, Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA)
Bernadette Bensaude-Vincent, Philosophe, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Des serres aux emballages, le plastique a façonné l’industrie agroalimentaire. Pour en sortir, il est intéressant de se pencher sur les leçons du début du XXᵉ siècle.
- jeudi 9 octobre 2025