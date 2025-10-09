Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Un félin au bord l'extinction : comment sauver les derniers guépards du Nord-Ouest africain

par Marine Drouilly, Researcher, conservation and wildlife ecology , University of Cape Town
Audrey IPAVEC, Wildlife ecologist, Zoological Society of London
Sarah Durant, Professor of Conservation Science, Zoological Society of London
Sous-espèce rare et gravement menacée, le guépard du Nord-Ouest africain (Acinonyx jubatus hecki) joue un rôle essentiel dans les écosystèmes sahéliens et désertiques. Prédateur au sommet de la chaîne alimentaire, il contribue à maintenir l’équilibre naturel entre végétation et proies. Sa présence est aussi un indicateur clé de la santé de son habitat : un écosystème capable de soutenir un grand prédateur est un écosystème vivant et résilient. Protéger le guépard du Nord-Ouest africain, c’est préserver…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
