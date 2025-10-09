Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Au Togo, juste un clic sous une publication peut conduire en prison

par Jean Sovon
La liberté d'expression au Togo est extrêmement limitée.Initialement publié le Global Voices en FrançaisImage L'usage des réseaux sociaux connait de nouvelles restrictions au Togo. Les autorités judiciaires du pays annoncent...


