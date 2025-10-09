Une universitaire militante ouïghoure poursuivie en justice en France pour avoir critiqué Pékin

par Human Rights Watch

Click to expand Image Dr Dilnur Reyhan, éminente universitaire et militante française ouïghoure, présidente de l'Institut ouïghour d'Europe, le 13 octobre 2020. © 2020 Michael Bunel via Reuters Connect Le 13 octobre, le tribunal d’Evry, en région parisienne, jugera Dilnur Reyhan, éminente universitaire et militante française ouïghoure, présidente de l'Institut ouïghour d'Europe, pour « dégradation de biens appartenant à autrui ».Trois employés de l'ambassade de Chine à Paris ont porté plainte contre Dilnur Reyhan pour avoir participé à un acte de protestation contre le gouvernement chinois…



