Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Le temps presse pour retrouver les centaines de milliers de personnes disparues en Syrie

Des centaines de milliers de personnes ont disparu en Syrie au cours des 50 dernières années sous le régime de la famille Assad, notamment pendant les 14 années de guerre civile qui ont débuté en 2011.


© Nations Unies -
