Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Derrière les barreaux, la paix : le combat de « Kemi » pour la dignité des prisonniers congolais

Portrait d’une agente pénitentiaire nigériane déployée par l’ONU en République démocratique du Congo, où elle œuvre à reconstruire la dignité humaine dans les prisons d’un pays meurtri par des décennies de guerre.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Le père d'un otage à Gaza appelle à la fin de la guerre et à une solution à deux États
~ Le temps presse pour retrouver les centaines de milliers de personnes disparues en Syrie
~ Haïti : un nombre « sans précédent » d’enfants déplacés par la violence
~ Au Togo, les autorités brandissent la menace d'une plus grande censure du discours en ligne
~ Tunisie : Condamné à mort pour des publications sur Facebook
~ Lorsque des personnes sont déplacées à cause du changement climatique, quels sont leurs droits ?
~ Nouvelle-Zélande. Le système migratoire discriminatoire ne répond pas aux besoins des populations du Pacifique touchées par le changement climatique
~ Arabie saoudite : Les humoristes ont gardé le silence sur les activistes détenus
~ Gaza : plus de 7 milliards de dollars nécessaires pour reconstruire le système de santé
~ La consommation d’alcool pourrait augmenter le risque de développer sept types de cancer
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter