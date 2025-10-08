Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Lorsque des personnes sont déplacées à cause du changement climatique, quels sont leurs droits ?

par Amnesty International
Le changement climatique est une urgence mondiale qui concerne chaque être humain sur cette planète. Cependant, ses conséquences touchent certaines personnes plus durement que d’autres.  Les habitant·e·s de pays à revenu faible ou intermédiaire, de zones côtières, de vallées fluviales, de zones de faible altitude et d’États insulaires sont en première ligne de la crise. […] The post Lorsque des personnes sont déplacées à cause du changement climatique, quels sont leurs droits ? appeared first on Amnesty International. ]]>


