Observatoire des droits humains

Nouvelle-Zélande. Le système migratoire discriminatoire ne répond pas aux besoins des populations du Pacifique touchées par le changement climatique

par Amnesty International
La crise climatique menace des familles, leur avenir et leur dignité. Accordez des visas climatiques pour les habitant·e·s du Pacifique Appelez les autorités de Nouvelle-Zélande à accroître leur soutien, pour un avenir plus sûr et juste, en accordant à ces familles des visas humanitaires fondés sur les droits humains. The post Nouvelle-Zélande. Le système migratoire discriminatoire ne répond pas aux besoins des populations du Pacifique touchées par le changement climatique appeared first on Amnesty International. ]]>


© Amnestie Internationale -
