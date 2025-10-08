Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Arabie saoudite : Les humoristes ont gardé le silence sur les activistes détenus

par Human Rights Watch
Click to expand Image Dix humoristes participant au Festival d'humour de Riyad (« Riyadh Comedy Festival »), tenu en Arabie saoudite du 26 septembre au 9 octobre 2025. EN HAUT, de gauche à droite : Sam Morril (© 2017 friedoxygen/Wikimedia) - Tom Segura (© 2023 Zach Catanzareti/Wikimedia) - Aziz Ansari (© 2025 Gabriel Hutchinson/Wikimedia) - Jimmy Carr (© 2024 Neal Brennan/Wikimedia) - Pete Davidson (© 2025 LaVar James/Wikimedia). EN BAS, de gauche à droite : Mark Normand (© 2023 Neal Brennan/Wikimedia) - Dave Chappelle (© 2025 Kolby Ari/Wikimedia) - Hannibal Buress (© 2019 Bacromisee/Wikimedia)…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
