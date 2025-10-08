Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Gaza : plus de 7 milliards de dollars nécessaires pour reconstruire le système de santé

Alors que les pourparlers se poursuivent en Egypte pour tenter de trouver un accord mettant fin à la guerre à Gaza et libérant les otages, les agences de l’ONU planchent déjà sur la reconstruction.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Lorsque des personnes sont déplacées à cause du changement climatique, quels sont leurs droits ?
~ Nouvelle-Zélande. Le système migratoire discriminatoire ne répond pas aux besoins des populations du Pacifique touchées par le changement climatique
~ Arabie saoudite : Les humoristes ont gardé le silence sur les activistes détenus
~ La consommation d’alcool pourrait augmenter le risque de développer sept types de cancer
~ Ultrafast-fashion et grands magasins : un pacte dangereux pour les consommateurs et la planète
~ Le faux procès des études supérieures trop longues
~ Cadeaux virtuels, pression sociale, gamification : les TikTok Lives, des machines à capter l’attention et l’argent des ados
~ L’opinion israélienne face à Gaza : déni, consentement ou aveuglement ?
~ Sharjah, une « ville ordinaire » dans le Golfe ?
~ L’électronique de puissance : méconnue mais omniprésente et source de toujours plus de déchets électroniques
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter