Observatoire des droits humains

Afghanistan. La mise en place d’un mécanisme d’obligation de rendre des comptes constitue un tournant majeur dans la quête de justice

par Amnesty International
En réaction à la décision du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies d’établir un mécanisme d’enquête indépendant pour l’Afghanistan chargé de recueillir, regrouper, préserver et analyser les éléments de preuve sur la commission de violations des droits humains et atteintes à ces droits et de crimes de droit international passés et présents, la […] The post Afghanistan. La mise en place d’un mécanisme d’obligation de rendre des comptes constitue un tournant majeur dans la quête de justice appeared first on Amnesty International. ]]>


© Amnestie Internationale
