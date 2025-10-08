Singapour. L’exécution illégale pour trafic de drogue d’un Malaisien doit être stoppée

par Amnesty International

Réagissant à la décision du gouvernement de Singapour de programmer l'exécution du ressortissant malaisien Pannir Selvam Pranthaman pour le mercredi 8 octobre, Chiara Sangiorgio, conseillère à Amnesty International sur les questions relatives à peine de mort, a déclaré : « Le gouvernement singapourien doit immédiatement stopper l'exécution de Pannir Selvam Pranthaman, dont le procès a été entaché de […]



