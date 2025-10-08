Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Singapour. L’exécution illégale pour trafic de drogue d’un Malaisien doit être stoppée

par Amnesty International
Réagissant à la décision du gouvernement de Singapour de programmer l’exécution du ressortissant malaisien Pannir Selvam Pranthaman pour le mercredi 8 octobre, Chiara Sangiorgio, conseillère à Amnesty International sur les questions relatives à peine de mort, a déclaré : « Le gouvernement singapourien doit immédiatement stopper l’exécution de Pannir Selvam Pranthaman, dont le procès a été entaché de […] The post Singapour. L’exécution illégale pour trafic de drogue d’un Malaisien doit être stoppée appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ La consommation d’alcool pourrait augmenter le risque de développer sept types de cancer
~ Ultrafast-fashion et grands magasins : un pacte dangereux pour les consommateurs et la planète
~ Le faux procès des études supérieures trop longues
~ Cadeaux virtuels, pression sociale, gamification : les TikTok Lives, des machines à capter l’attention et l’argent des ados
~ L’opinion israélienne face à Gaza : déni, consentement ou aveuglement ?
~ Sharjah, une « ville ordinaire » dans le Golfe ?
~ L’électronique de puissance : méconnue mais omniprésente et source de toujours plus de déchets électroniques
~ Comment recycler la chaleur perdue dans les usines ?
~ Jack l’Éventreur, premier « cold case » de l’histoire ?
~ Les Français face à la peine de mort, une histoire passionnelle
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter