Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Soudan. La condamnation par la CPI d’Ali Muhammad Ali Abd Al Rahman doit servir d’avertissement pour tous les responsables de violations dans le cadre du conflit qui perdure

par Amnesty International
En réaction à la décision de la Chambre de première instance X de la Cour pénale internationale (CPI) de condamner Ali Muhammad Ali Abd Al Rahman, alias « Ali Kushayb », pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis entre août 2003 et avril 2004 au moins lors d’attaques brutales au Darfour, Tigere Chagutah, directeur régional pour l’Afrique de […] The post Soudan. La condamnation par la CPI d’Ali Muhammad Ali Abd Al Rahman doit servir d’avertissement pour tous les responsables de violations dans le cadre du conflit qui perdure appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
