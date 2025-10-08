Afrique : l’ONU plaide pour la prévention des conflits face à des menaces « sans précédent »

Les conflits qui ravagent l’Afrique « ne trouveront pas de solution militaire », a mis en garde Parfait Onanga-Anyanga, l'envoyé de l’ONU auprès de l’Union africaine (UA). Devant le Conseil de sécurité, il a appelé mardi à une approche « proactive et préventive » alors que le continent fait face à une « vague de menaces sans précédent ».



