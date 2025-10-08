La consommation d’alcool pourrait augmenter le risque de développer sept types de cancer

Une consommation accrue d’alcool, même modérée, est associée à un risque plus élevé de sept types de cancer, a indiqué mercredi, dans une nouvelle étude, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), relevant que « l’alcool est une cause majeure et évitable » de la maladie.



