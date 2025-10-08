Cadeaux virtuels, pression sociale, gamification : les TikTok Lives, des machines à capter l’attention et l’argent des ados

par Marina Ferreira Da Silva, Enseignant-chercheur en Sciences de Gestion, Université de Rouen Normandie

Emilie Hoëllard, Maître de conférences en sciences de gestion, Université Le Havre Normandie