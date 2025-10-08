Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Cadeaux virtuels, pression sociale, gamification : les TikTok Lives, des machines à capter l’attention et l’argent des ados

par Marina Ferreira Da Silva, Enseignant-chercheur en Sciences de Gestion, Université de Rouen Normandie
Emilie Hoëllard, Maître de conférences en sciences de gestion, Université Le Havre Normandie
Les TikTok Lives favorisent une logique de dons impulsifs. Il importe d’identifier leurs stratégies pour mieux en protéger les adolescents.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ La consommation d’alcool pourrait augmenter le risque de développer sept types de cancer
~ Ultrafast-fashion et grands magasins : un pacte dangereux pour les consommateurs et la planète
~ Le faux procès des études supérieures trop longues
~ L’opinion israélienne face à Gaza : déni, consentement ou aveuglement ?
~ Sharjah, une « ville ordinaire » dans le Golfe ?
~ L’électronique de puissance : méconnue mais omniprésente et source de toujours plus de déchets électroniques
~ Comment recycler la chaleur perdue dans les usines ?
~ Jack l’Éventreur, premier « cold case » de l’histoire ?
~ Les Français face à la peine de mort, une histoire passionnelle
~ SHIELD : prévenir la maladie d’Alzheimer et la démence grâce à un modèle simple et facile à retenir
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter