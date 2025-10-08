Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Sharjah, une « ville ordinaire » dans le Golfe ?

par Roman Stadnicki, Maître de conférences HDR en géographie, membre de l'Equipe Monde Arabe et Méditerranée (Laboratoire CITERES) & chercheur associé au Centre Français de Recherche de la Péninsule Arabique (CEFREPA, Koweït), Université de Tours
Contrairement à Dubaï ou Abu Dhabi, Sharjah a misé sur une urbanisation plus sobre et raisonnée. Cette ville-émirat remet en question la course à la démesure et propose une autre vision de la modernité dans le Golfe.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ La consommation d’alcool pourrait augmenter le risque de développer sept types de cancer
~ Ultrafast-fashion et grands magasins : un pacte dangereux pour les consommateurs et la planète
~ Le faux procès des études supérieures trop longues
~ Cadeaux virtuels, pression sociale, gamification : les TikTok Lives, des machines à capter l’attention et l’argent des ados
~ L’opinion israélienne face à Gaza : déni, consentement ou aveuglement ?
~ L’électronique de puissance : méconnue mais omniprésente et source de toujours plus de déchets électroniques
~ Comment recycler la chaleur perdue dans les usines ?
~ Jack l’Éventreur, premier « cold case » de l’histoire ?
~ Les Français face à la peine de mort, une histoire passionnelle
~ SHIELD : prévenir la maladie d’Alzheimer et la démence grâce à un modèle simple et facile à retenir
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter