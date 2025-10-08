Sharjah, une « ville ordinaire » dans le Golfe ?
par Roman Stadnicki, Maître de conférences HDR en géographie, membre de l'Equipe Monde Arabe et Méditerranée (Laboratoire CITERES) & chercheur associé au Centre Français de Recherche de la Péninsule Arabique (CEFREPA, Koweït), Université de Tours
Contrairement à Dubaï ou Abu Dhabi, Sharjah a misé sur une urbanisation plus sobre et raisonnée. Cette ville-émirat remet en question la course à la démesure et propose une autre vision de la modernité dans le Golfe.
Lire l'article complet
© La Conversation
- mercredi 8 octobre 2025