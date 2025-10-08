L’électronique de puissance : méconnue mais omniprésente et source de toujours plus de déchets électroniques
par Tanguy Phulpin, Maitre de Conférence, en gestion de l'énergie électrique, CentraleSupélec – Université Paris-Saclay
Florentin Salomez, Chargé de Recherche en électronique de puissance, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Hugo Helbling, Maitre de Conférences en Génie Electrique, Université Claude Bernard Lyon 1
Jean-christophe Crebier, Directeur de recherche CNRS, Grenoble INP - UGA
Marina Labalette, Cheffe de projet, IRT Saint Exupéry
Murielle Fayolle-Lecocq, Ingénieure sur l'impact environnemental des composants de puissance, Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)
Pierre Lefranc, Maître de conférences en électronique de puissance, Grenoble INP - UGA
L’électronique de puissance est une brique indispensable de la transition énergétique. Mais avec la multiplication des usages vient l’enjeu des fins de vie des composants, difficiles à recycler.
- mercredi 8 octobre 2025