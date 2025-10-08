Tolerance.ca
Comment recycler la chaleur perdue dans les usines ?

par Alexis Giauque, Maitre de conférences en simulation numérique pour les énergies renouvelables, Centrale Lyon
L’industrie rejette une partie de la chaleur nécessaire à l’ensemble de ses procédés. On peut « upcycler » une partie de cette chaleur, et des projets visent même à la stocker, ou à l’utiliser pour générer de l’électricité.La Conversation


