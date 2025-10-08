Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Jack l’Éventreur, premier « cold case » de l’histoire ?

par Jean Viviès, Professeur de littérature britannique, Aix-Marseille Université (AMU)
Sur ce tueur en série du XIXᵉ siècle, nous savons peu de choses, mais les recherches des historiens, des linguistes et des biochimistes se poursuivent, proposant de nouvelles pistes de réflexion.La Conversation


© La Conversation -
