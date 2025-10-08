Tolerance.ca
SHIELD : prévenir la maladie d’Alzheimer et la démence grâce à un modèle simple et facile à retenir

par Donald Weaver, Professor of Chemistry and Senior Scientist of the Krembil Research Institute, University Health Network, University of Toronto
Le sommeil, la prévention des traumatismes crâniens, l’exercice physique, l’apprentissage et l’alimentation constituent une stratégie claire et efficace pour réduire le risque de démence.La Conversation


