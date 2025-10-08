Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Élections municipales : les enjeux des villes changent, mais pas leurs pouvoirs

par Caroline Patsias, Professeure en science politique, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Longtemps considérées comme de simples outils aux services des gestionnaires, les municipalités québécoises abordent les élections municipales de novembre avec un rôle transformé. Crise du logement, transition écologique, gouvernance : les enjeux qu’elles affrontent sont désormais profondément politiques.

Alors qu’en Europe, les municipalités sont souvent vues comme des fiefs politiques utiles à la conquête du pouvoir central, celles du Québec ont longtemps été marquées par une vision administrative, sinon apolitique. Plusieurs raisons expliquent ce phénomène.

Jusqu’à la…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
