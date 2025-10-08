Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

La fièvre de la vallée du Rift sévit au Sénégal : ce qu'il faut savoir sur cette maladie

par Marc Souris, chercheur, Institut de recherche pour le développement (IRD)
L’émergence de foyers dans des zones peu surveillées montre que la fièvre de la vallée du Rift peut émerger dans des lieux inattendus.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Droit du travail : la Cour internationale de Justice se prononce sur le droit de grève
~ Les tempêtes de sable et de poussière, une crise planétaire
~ La violence reprend dans le nord du Mozambique, forçant des milliers de personnes à fuir
~ Une intelligence artificielle pour, et par l’Afrique
~ Pourquoi apprendre à cuisiner dès l’enfance est un outil de santé publique
~ Quand l’UNESCO efface sans le vouloir la voix des « gens de la montagne » camerounais
~ Sécurité numérique et langue
~ Surveillance « intelligente » (ou machiavélique ?) : le pouvoir de la terminologie
~ De l'apatridie au silence numérique : comment la désinformation anti-immigrés cible les Rohingyas dans les espaces numériques
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil sur la coopération entre l'ONU et l'Union africaine
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter