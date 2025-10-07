Droit du travail : la Cour internationale de Justice se prononce sur le droit de grève

La Cour internationale de justice (CIJ) a ouvert lundi ses audiences pour déterminer si le droit de grève est protégé par le droit international. C’est la première fois que la plus haute juridiction du monde est appelée à se prononcer sur l’équilibre entre les droits des travailleurs et les intérêts des employeurs.



