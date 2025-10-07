Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Les tempêtes de sable et de poussière, une crise planétaire

Les tempêtes de sable et de poussière ne sont plus un phénomène local, mais une crise mondiale qui exige une riposte coordonnée et urgente, ont alerté mardi les responsables politiques, scientifiques et experts de tous horizons réunis à Beyrouth pour renforcer les synergies entre régions et secteurs pour répondre à ce phénomène.


© Nations Unies -
