Les tempêtes de sable et de poussière, une crise planétaire

Les tempêtes de sable et de poussière ne sont plus un phénomène local, mais une crise mondiale qui exige une riposte coordonnée et urgente, ont alerté mardi les responsables politiques, scientifiques et experts de tous horizons réunis à Beyrouth pour renforcer les synergies entre régions et secteurs pour répondre à ce phénomène.



Lire l'article complet