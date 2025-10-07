Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

La violence reprend dans le nord du Mozambique, forçant des milliers de personnes à fuir

L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) s’est inquiétée, mardi, de la « hausse rapide » du nombre de déplacés dans le nord du Mozambique, alors que le conflit, qui entre dans sa huitième année, semble s’intensifier à nouveau, forçant près de 22.000 personnes à fuir leurs foyers en une seule semaine à la fin du mois de septembre.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
