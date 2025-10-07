Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Une intelligence artificielle pour, et par l’Afrique

L'Afrique ne doit pas hériter d’une intelligence artificielle (IA) conçue ailleurs, estime l’UNESCO, qui veut aider à développer une IA pour, et par le continent africain.


© Nations Unies -
