Pourquoi apprendre à cuisiner dès l’enfance est un outil de santé publique
par Nina Klioueva, Université de Montréal
Maude Perreault, Assistant professor, Université de Montréal
Dans un monde dominé par les aliments ultra-transformés et le manque de temps, grandir sans savoir cuisiner n’est plus rare. Mais cette perte de savoir-faire n’est pas neutre : elle fragilise la santé, l’autonomie et même notre rapport collectif à l’alimentation.
Et si réapprendre à cuisiner devenait un choix de société ?
Depuis quelques décennies, les repas faits maison ont été peu à peu remplacés par des plats prêts-à-manger et des produits très transformés. Au Canada, plus de la moitié de ce que mangent les enfants et les adolescents vient de ces aliments
Lire l'article complet
© La Conversation
- mardi 7 octobre 2025