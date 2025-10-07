Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Quand l’UNESCO efface sans le vouloir la voix des « gens de la montagne » camerounais

par Melchisedek Chétima, Professor of African History, Université du Québec à Montréal (UQAM)
L’inscription UNESCO du paysage Diy-Giɗ-Biy perpétue la domination coloniale en reconnaissant ces ruines camerounaises d’après le terme « Mandara » rejeté par les communautés locales.La Conversation


