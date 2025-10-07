Tunisie. Les autorités doivent immédiatement annuler la condamnation à mort prononcée contre un dissident pacifique

par Amnesty International

*Mise à jour : Le 7 octobre 2025 Saber Chouchen a bénéficié d’une grâce présidentielle et a été libéré contre toute attente. Réagissant à la condamnation à mort prononcée par le tribunal de première instance de Nabeul contre Saber Chouchen, 56 ans, en raison de ses publications sur Facebook, notamment de ses critiques à l’égard du […] The post Tunisie. Les autorités doivent immédiatement annuler la condamnation à mort prononcée contre un dissident pacifique appeared first on Amnesty International. ]]>



