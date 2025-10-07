Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Tunisie. Les autorités doivent immédiatement annuler la condamnation à mort prononcée contre un dissident pacifique

par Amnesty International
*Mise à jour : Le 7 octobre 2025 Saber Chouchen a bénéficié d’une grâce présidentielle et a été libéré contre toute attente. Réagissant à la condamnation à mort prononcée par le tribunal de première instance de Nabeul contre Saber Chouchen, 56 ans, en raison de ses publications sur Facebook, notamment de ses critiques à l’égard du […] The post Tunisie. Les autorités doivent immédiatement annuler la condamnation à mort prononcée contre un dissident pacifique appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Pourquoi apprendre à cuisiner dès l’enfance est un outil de santé publique
~ Quand l’UNESCO efface sans le vouloir la voix des « gens de la montagne » camerounais
~ Sécurité numérique et langue
~ Surveillance « intelligente » (ou machiavélique ?) : le pouvoir de la terminologie
~ De l'apatridie au silence numérique : comment la désinformation anti-immigrés cible les Rohingyas dans les espaces numériques
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil sur la coopération entre l'ONU et l'Union africaine
~ Au Burundi, une personne sur dix est en situation d'insécurité alimentaire aiguë
~ Reconstruire l’État après la guerre : quels défis pour le management public en contexte post-conflit ?
~ Houldou, reine de Pétra il y a 2 000 ans : une Cléopâtre du désert ?
~ Les algorithmes nous poussent à faire des achats impulsifs
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter