EN DIRECT - Réunion du Conseil sur la coopération entre l'ONU et l'Union africaine

Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit, mardi matin, sur la question de la coopération entre les Nations Unies et l’Union africaine (UA), en présence du représentant de l'organisation auprès de l’UA, Parfait Onanga-Anyanga. Le direct est assuré par la Section de la couverture des réunions de l’ONU.



Lire l'article complet