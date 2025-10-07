Tolerance.ca
Darfour : La CPI condamne un ancien chef de milice janjawid

par Human Rights Watch
Click to expand Image L’ex-chef de milice janjawid Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman (« Ali Kosheib »), accusé de crimes commis dans la région du Darfour au Soudan, écoutait le prononcé du jugement à la Cour pénale internationale (CPI) à La Haye, aux Pays-Bas, le 6 octobre 2025 ; il a été reconnu coupable.  © 2025 Piroschka van de Wouw/AP Photo (La Haye) – La première condamnation par la Cour pénale internationale (CPI) d’un ancien chef de milice « janjawid » pour des crimes graves dans la région du Darfour, au Soudan, met en lumière la nécessité d’une action…


© Human Rights Watch -
