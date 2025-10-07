Tolerance.ca
Reconstruire l’État après la guerre : quels défis pour le management public en contexte post-conflit ?

par Mohamad Fadl Harake, Docteur en Sciences de Gestion, Chercheur en Management Public Post-conflit, Université de Poitiers
Après un conflit, une bataille se joue dans les instances gouvernementales. Administrations, écoles, hôpitaux, tribunaux : il est nécessaire de faire fonctionner à nouveau ces lieux où l'État redevient visible et utile. Offrir des services publics équitables et efficaces permet de rétablir la confiance auprès de la population, de prévenir les tensions futures et de consolider une paix durable. Mais comment allier inclusion politique et professionnalisation de l'administration sans exclure ou corrompre le processus ? Cet article explore, exemples à l'appui, les conditions d'un État solide…


