Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Dodo 2.0 : à quel point sommes-nous proches du retour de cet oiseau disparu ?

par Timothy Hearn, Lecturer, University of Cambridge; Anglia Ruskin University
La promesse de voir renaître le dodo reste limitée : ce projet donnera plutôt un oiseau expérimental, illustrant les progrès de l’édition génétique sans restituer l’espèce originale.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Pour la cueillette des champignons, ne vous fiez pas aux applis pour les identifier
~ Le plan des botanistes pour enrayer le déclin des palmiers en Afrique
~ En dépit des violences, Haïti a réussi à vacciner des dizaines de milliers de chiens contre la rage
~ Gaza : l'ONU prête à livrer des milliers de tonnes d'aide en cas d'accord sur le plan de paix américain
~ En dépit des violences, Haïti a réussi a vacciné des dizaines de milliers de chiens contre la rage
~ Gaza : après deux ans de guerre, Guterres appelle à saisir l’opportunité offerte par le plan de paix américain
~ Des atrocités sont perpétrées en toute impunité à Gaza, au Soudan et ailleurs, alerte le chef du HCR
~ Soudan : le Conseil des droits de l’homme prolonge d’un an le mandat de sa Mission d’enquête
~ Des promesses de Beijing aux ruines de Gaza : les femmes face à la guerre
~ Tabagisme : malgré le recul mondial, un adulte sur cinq reste dépendant
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter