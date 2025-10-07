Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Pour la cueillette des champignons, ne vous fiez pas aux applis pour les identifier

par Jérémy Hamon, Chargé d'études en toxicovigilance - Direction des alertes et des vigilances sanitaires, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses)
Sandra Sinno-Tellier, Médecin de santé publique, spécialisée en épidémiologie et en toxicologie, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses)
Quand vous partez à la cueillette de champignons, ne vous fiez pas aux applications de reconnaissance sur smartphone pour les identifier et adoptez les bons gestes pour éviter les intoxications.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
