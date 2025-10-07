Pour la cueillette des champignons, ne vous fiez pas aux applis pour les identifier

par Jérémy Hamon, Chargé d'études en toxicovigilance - Direction des alertes et des vigilances sanitaires, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses)

Sandra Sinno-Tellier, Médecin de santé publique, spécialisée en épidémiologie et en toxicologie, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses)