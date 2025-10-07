Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Le plan des botanistes pour enrayer le déclin des palmiers en Afrique

par Fred Stauffer, Curator, Conservatoire et Jardin botaniques de Genève (CJBG)
Doudjo Noufou Ouattara, Associate Professor at Université Nangui ABROGOUA, Abidjan, Côte d'Ivoire, and Research Associate at the Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d'Ivoire specializing in Palms family (Arecaceae), Nangui Abrogoua University
Kifouli Adéoti, Lecturer in the Faculty of Science and Technology, University d'Abomey-Calavi de Bénin
Essentiels à l’alimentation, à la culture et à la vie quotidienne, les palmiers d’Afrique sont désormais étudiés par un réseau panafricain dédié à leur protection.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
