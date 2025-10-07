Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

En dépit des violences, Haïti a réussi à vacciner des dizaines de milliers de chiens contre la rage

Les autorités sanitaires haïtiennes transforment les décès causés par des chiens infectés par la rage en une véritable prise de conscience en matière de santé publique, avec l’appui de l’agence sanitaire régionale des Nations Unies, l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS).


