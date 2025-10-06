Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Gaza : après deux ans de guerre, Guterres appelle à saisir l’opportunité offerte par le plan de paix américain

Deux ans jour pour jour après l’attaque sanglante du Hamas dans le sud d’Israël qui a déclenché la guerre à Gaza, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a appelé à saisir l’opportunité offerte par le plan de paix américain pour mettre fin « à ce conflit tragique ». 


© Nations Unies -
